Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşecek, özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ila 9 derece azalacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Pazar gününden itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirten Özdemirci, kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 9 derece düşeceğini bildirdi. Özdemirci, iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olduğunu söyledi.

KUZEYDE YAĞIŞ VAR

Bugün, yurdun kuzey kesimleri ve Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı havanın hakim olacağını dile getiren Özdemirci, “Sakarya, Ardahan, Hakkari ve Şırnak’ta aralıklı yağışlar var. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Hakkari’nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı göreceğiz.” diye konuştu.

SEL TEHDİDİNE DİKKAT

Özellikle bugün, Doğu Karadeniz kıyılarında, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, vatandaşları olası sel felaketine karşı uyardı. Yarın günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.

EN YÜKSEK 11 DERECE

Çorum'da bugün çok bulutlu bir hava hakim olurken en düşük sıcaklık -1, en yüksek 11 derece olacak.