Alınan bilgiye göre pazar alışverişi için Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Pazartesi Pazarı'na giden Helmi Ö.(70), tanımadığı bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaşlı adamın yaralandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Helmi Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.