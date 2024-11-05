Meta’ya ait sosyal medya platformu Instagram’a yeni bir gizlilik özelliği geldi. Buna göre kullanıcılar hesaplarındaki takipçi ve takip edilen bölümünü gizliye alabilecek.

Kullanıcılar, kimleri takip ettiklerini veya kimler tarafından takip edildiğini istedikleri zaman hem takipçilerine hem de hesaplarında kayıtlı olmayan diğer kullanıcılara kapatabilecek.

TAKİP ETTİKLERİNİ VE TAKİPÇİLERİ GİZLEYEBİLECEKLER

Instagram hesabı gizlenince hiçbir bilginin görünmediği Instagram’da kullanıcıların arkadaşları tarafından takipçi ve takip edilen bölümü görüntülenebiliyordu. Ama artık Instagram kullanıcıları kendi takipçilerine de bu bölümlerini gizleyebilecekler.