Türkiye'de hava durumu tersine dönüyor. Önce Afrika’dan gelen çöl sıcakları ve toz taşınımı etkili olacak, ardından sıcaklıklar aniden düşerek kış mevsimi geri dönecek. Meteoroloji uzmanları, vatandaşları bu ani hava değişimine karşı uyardı.

ÇÖL TOZU TÜRKİYE’Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK

Afrika üzerinden gelen çöl tozu dalgası, Türkiye’de özellikle batı ve iç kesimlerde yoğun şekilde hissedilecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, çöl tozlarının İstanbul’da yüzde 70-80 seviyesine kadar çıkabileceğini ve nefes almayı zorlaştırabileceğini belirtti.

SICAKLIKLAR ÖNCE ZİRVE YAPACAK

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu boyunca yurt genelinde etkili olacak. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya gibi büyükşehirlerde sıcaklıklar 25-28 dereceye kadar çıkacak. Ancak bu sıcaklık dalgası uzun sürmeyecek ve önümüzdeki hafta sert bir soğuma yaşanacak.

Çorum'da Cumartesi güneşli 24 derece, Pazar bulutlu 26 derece, Pazartesi ise sıcaklıkların 25 derece olması bekleniyor. Salı günü 14 derece olacak en yüksek sıcaklık Çarşamba günü 4 dereye kadar düşecek.

TÜRKİYE KIŞ HAVASINA GERİ DÖNECEK

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının 20 dereceye varan bir düşüş yaşayacağını açıkladı. Prof. Dr. Orhan Şen, "Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak. İstanbul'da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar gerileyecek. Anadolu’nun iç kesimlerinde kar yağışı beklenirken, İstanbul’da kar ihtimali düşük" dedi.

İKİ MEVSİM BİR ARADA YAŞANACAK

Uzmanlar, Türkiye’nin önümüzdeki 10 gün boyunca hem yaz hem de kış havasını aynı anda yaşayacağını belirtiyor. "Bu hafta yaz gibi olacak, Erzurum’da bile sıcaklık 18 dereceye çıkacak" diyen Orhan Şen, önümüzdeki hafta ise Anadolu’da kar yağışlarının başlayacağını duyurdu.