Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GENEL YAĞIŞ: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın güneybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Antalya’nın doğu çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerde kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat), İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATIDA DÜŞÜYOR DOĞUDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ilâ 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ilâ 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

44 KENT İÇİN "TURUNCU" VE "SARI" ALARM

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Yalova.

"Turuncu" alarm verilen illerimiz ise şöyle: Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.