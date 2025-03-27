Vali Ali Çalgan, Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle kendisine ziyarete gelen heyeti ağırladı.

Çorum Meteoroloji Müdürü Ahmet Akıllier ve beraberindeki personel Vali Ali Çalgan’ı Dünya Meteoroloji Günü kapsamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çalgan, meteorolojik olaylara karşı erken uyarılarda bulunan ve hava tahmin raporlarını güvenilir bir şekilde sunan Meteoroloji Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Vali Çalgan ayrıca Dünya Meteoroloji Günü’nü kutlayarak kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ