Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanlığı görevine seçilen Yıldırım Cemal Bülbül’ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum’un sanayi potansiyelini artırma yönündeki çalışmaların önemine değinen Tahtasız ve Özbal, ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül’ü yeni görevinden dolayı kutlayarak yönetimiyle başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu. Tahtasız: “Çorum’un ekonomik ve sanayi gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

ÇOSİAD Başkanı Bülbül de nazik ziyareti için Tahtasız ve Özbal’a teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi