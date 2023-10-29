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Sungurlu’da 15 yıldır Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde görev yapan Hürriyetçi Eğitim-Sen Sungurlu İlçe Temsilcisi ve İlçe Kent Konseyi Başkanı eğitimci Mesut Cengiz, Şehit Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Müdür Başyardımcısı olarak asaleten atandı.

ÖSYM tarafından yapılan EKYS’de başarılı olan 25 yıllık eğitimci Mesut Cengiz, “25 yıllık öğretmenlik sürecimde meslektaşlarıma ve öğrencilerime nasıl yardımcı olduysam, idarecilik sürecimde de aynı şekilde yardımcı olmaya devam edeceğim. Yapılan bu atamalarda idarecilik makamına gelen bütün meslektaşlarımı tebrik ederim, Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.