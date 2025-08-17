Yaşadığı olayda kaburgaları kırılan küçük çocuk, bu nedenle akciğerlerine baskı oluşması sonucu nefes almakta zorlanıyor. Doktorlar, Miraç’ın sağlıklı şekilde nefes alabilmesi ve hayati fonksiyonlarının sürdürülebilmesi için bir solunum destek cihazına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ancak ailenin maddi imkânsızlıkları, cihazın temin edilmesini zorlaştırıyor.

Baba Ferhat Bilen, oğlunun hayatta kalabilmesi için duyarlı vatandaşlardan destek bekliyor. Hem cihaz temini konusunda yardımcı olabileceklerden hem de maddi destek sağlamak isteyen hayırseverlerden yardım çağrısında bulundu.

Destek olmak isteyenler için iletişim: 0531 369 79 50 (Ferhat Bilen)

Muhabir: Haber Merkezi