Altınokta Körler Derneği Çorum Şubesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üyelerini ve ailelerini doğayla buluşturacak.

Kargı Abdullah Yaylası’nda bugün (17 Ağustos 2025 Pazar günü) düzenlenecek olan “Geleneksel Piknik Günü” etkinliği için hazırlıklar tamamlandı. Etkinlik, hem üyelerin kaynaşmasını hem de aile bireylerinin bir araya gelerek doğa içinde keyifli bir gün geçirmesini amaçladı.

Kargı’nın doğa harikası alanlarından biri olan Abdullah Yaylası’nın yüksek rakımı, temiz havası ve serin yayla ortamında katılımcıların rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Geçmiş yıllarda da büyük ilgi gören piknik, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirilmesi beklenen sosyal bir buluşma niteliği taşıyor.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Altınokta Körler Derneği Şube Başkanı Şaban Kabakcı, piknik buluşmalarının sadece doğa ile iç içe olmayı değil, aynı zamanda üyeler arasındaki iletişimi ve dayanışmayı artırmayı da amaçladığını söyledi.

Kabakcı, “Geleneksel hale getirdiğimiz bu organizasyon, dernek üyelerimizin sosyal yaşama katılımını destekleyen önemli adımlardan biri. Aileleriyle birlikte doğada zaman geçiren bireyler, hem psikolojik hem de sosyal olarak güçleniyor. Tüm üyelerimizi bu güzel etkinlikte aramızda görmekten onur duyarız” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi