Merkezde eğitim gören öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’e geçmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Manevi danışmanlar İbrahim Kaplan ve Yaşar Ökmen’in rehberliğinde Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrenciler için özel bir merasim düzenlendi. Kısa sürede Kur’an’a geçen öğrencilerin azmi ve başarısı takdir topladı.

Törene katılan Sungurlu İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Kur’an-ı Kerim’in hayat rehberi olduğunu belirterek, bu kutlu yolda atılan ilk adımın çok kıymetli olduğunu ifade etti. Müftü Eroğlu, Kur’an okumaya başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Program sonunda öğrencilere ve katılımcılara ikramlarda bulunulurken, çeşitli etkinliklerle manevi atmosfer pekiştirildi. Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, ailelerin ve eğitimcilerin de büyük memnuniyetini kazandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ