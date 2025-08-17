Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sözel puan türünde Türkiye ikincisi ve YDT Arapça alanında da Türkiye altıncısı olan İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hıdırlık Kur'an kursu hafızlarımızdan Çorumlu Hafız Yasin Yazıcı ve babası Üzeyir Yazıcı, İl Müftümüz Şahin Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Daha öncede LGS Türkiye birincisi olarak büyük başarı elde eden hafız öğrenciyi tebrik eden İl Müftüsü Yıldırım, yolunun açık olmasını temenni ederken başarılar dileyerek ödüllendirdi.

Ziyarette İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve Dr. Fazıl Saraç ta hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi