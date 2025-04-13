Meslektaşımız Nihat Karalar’ın dizi sektöründe Reji Asistanlığı yapan kızı Bilgesu Karalar nişanlandı

Semra ve Süleyman Karadağoğlu çiftinin oğulları kameraman Batuhan Karadağoğlu ile nişanlanan Bilgesu’nun nişanı, stanbul Avcılar'daki Hennan Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen mütevazı nişan törenine genç çiftlerin aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı.

ÇORUM HABER, Karalar ve Karadağoğlu çiftlerini tebrik eder, Bilgesu ve Batuhan’a bir ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi