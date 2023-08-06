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Sungurlu ilçesine bağlı 106 köyün yaklaşık 80'inde ekimi yapılan 10 dilim kavununun hasadına başlandı. Hasadın erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirtti. Kavşut köyünde çiftçilik yapan Hüseyin Kuşbudu, bu yıl yaklaşık 150 dönüm araziye 10 dilim kavun ektiğini, şu ana kadar 8 ton kavun yetiştiğini, bir kısmının da olgunlaşmasını beklediğini söyledi. Hasadını yaptığı 10 dilim kavunları kamyonet ile ilçe merkezinde kilosunu 15 TL'den sattığını belirten Kuşbudu, bu cins kavunlar hem aroması hem de veriminin güzel olduğu için ektiğini söyledi.

'Kavunun fiyatı ilk çıktığında 15 TL'

İlk kavun hasadının çıkıp tezgahlardaki yerini almasıyla birlikte fiyatının 15 TL olduğunu vurgulayan Kuşbudu, sezon sonuna doğru kavun bolluğunun olduğu zamanlarda bu fiyatların düşeceğini söyledi. Kavun yetiştiriciliği ve işçiliğinin çok zor olduğunu kaydeden Kuşbudu, "Bizim en büyük sorunumuz domuzlar. 15 tane domuz 100 dönüm bir tarlaya girdiği zaman bir gecede bitirebiliyor. Bizler sabaha kadar domuz nöbeti tutmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

10 dilim kavunun ortalama 3-4 kilogram arasında olduğunu aktaran Kuşbudu, "Hem görüntü hem de lezzet bakımından tüketiciler genellikle bu dönemde 10 dilim kavunu tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.