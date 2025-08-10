T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2025 yılı Temmuz ayı istatistiklerini açıkladı.

Çorum’un da aktif olarak kullandığı bölgesel havalimanında, Temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 12 bin 350 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iç hatlarda 92, dış hatlarda ise 4 uçak iniş-kalkış yaptı ve toplam uçak trafiği 96’ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 99 bin 645 ton oldu.

Ocak-Temmuz döneminde Merzifon Havalimanı’nı toplam 89 bin 708 yolcu kullandı. 7 aylık süreçte uçak trafiği 728, yük trafiği ise 824 ton olarak kayıtlara geçti. Merzifon Havalimanı, Çorum ve çevre iller için hem ticari hem de turistik açıdan önemli bir ulaşım noktası olmaya devam ediyor.

Muhabir: AA AJANS