Ziyarette emekçilere simit ve halk deyimiyle sarı kola ikram edildi. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada hem çalışma koşulları hem de gündeme dair konular konuşuldu.

Kahvaltı sonrası konuşan Onur Civan, “Birlikte olmak, paylaşmak ve dayanışma ruhunu yaşatmak bizlere güç veriyor” sözleriyle inşaat emekçilerinin şehrin gelişimine büyük katkı sunduğunu vurgulayarak, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti.

Sohbetlerde, inşaat sektöründeki güncel gelişmeler ve çalışma şartları da ele alındı. Emekçiler, yaşadıkları zorlukları ve beklentilerini paylaşırken, Gençlik Kolları yöneticileri de bu sorunların çözümüne katkı sunacak çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi