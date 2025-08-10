Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için başvuruları 9 Ağustos 2025’te başlattı. Başvurular 18 Ağustos 2025’e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarını kapsayacak.

Başvurular, 9 Ağustos’ta başladı ve 18 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını yalnızca elektronik ortamda e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.

İlana göre GSB, farklı illerde görev yapmak üzere toplamda 4 bin 400 personel istihdam edecek. Kadrolar şu şekilde: Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Başvuracak adaylar, pozisyona göre değişen nitelikler ve gerekli belgeler için Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın tam metnini inceleyebilecek. Başvuru sürecinde eksik belge veya hatalı bilgi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

BAŞVURU SÜRECİ

TAMAMEN ONLİNE

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Kariyer Kapısı platformu üzerinden başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin yüklenmesi gerekiyor. Adayların, başvuru sırasında kişisel bilgilerini doğru ve güncel şekilde beyan etmeleri büyük önem taşıyor. Sisteme yüklenen belgelerin eksiksiz olması, değerlendirme sürecinde adayın elenmemesi açısından kritik.

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS puanı ve pozisyon gereklilikleri doğrultusunda değerlendirilecek. GSB, alım sürecine ilişkin takvimi ve sonuç duyurularını resmi internet sitesi üzerinden paylaşacak.

Muhabir: AA AJANS