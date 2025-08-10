İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, kent genelinde faaliyet gösteren kuruyemiş satış yerlerinde hem planlı hem de ihbara dayalı denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde ürünlerin hijyen şartları, saklama koşulları ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

Kontroller sırasında şüpheli görülen ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarlarda analizler yapılıyor. Analiz sonucunda olumsuz çıkan ürünlerle ilgili idari yaptırımlar ivedilikle uygulanıyor.

Yetkililer, Çorum halkının sağlığı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerin kesintisiz sürdüğünü vurguluyor. Ayrıca, vatandaşların şüpheli durumları yetkililere bildirmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ