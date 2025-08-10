Çorum Belediye Meclisi’nde gündem, kentte art arda yaşanan yangınlar oldu.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, hem sanayi tesislerinde hem de tarım alanlarında meydana gelen yangınlara dikkat çekerek yangın güvenliği konusunda kapsamlı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

CHP Belediye Meclis Üyesi Genç, konuşmasında hem doğanın hem ekonominin hem de can güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkat çekerek, “Geçtiğimiz haftalarda Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) çıkan yangında büyük zarar gören işletmelere ve emekçilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine Ayaz köyümüzde çıkan samanlık ve ahır yangınında 200’den fazla küçükbaş hayvan telef oldu, iki ev, ahır ve samanlık kül oldu. Mandıra sahiplerine, köy halkına ve tüm Çorum’a geçmiş olsun” dedi.

Türkiye genelinde 2025 yazında çıkan 2.800’den fazla orman yangınında yaklaşık 20 bin hektar alanın yok olduğunu hatırlatan Genç, Çorum’da da bu yıl içinde OSB’de 3 büyük fabrika, 2 mobilya atölyesi, 1 plastik geri dönüşüm tesisi yangını ile Alaca ve Osmancık’ta tarım alanlarında örtü yangınları yaşandığını söyledi.



Yangınların nedenlerine değinen Sedat Genç, “Bunların bazıları elektrik tesisatı eksikliklerinden, bazıları yetersiz güvenlik önlemleri veya personel eğitimsizliği nedeniyle meydana geliyor. Ne yazık ki orman yangınlarının bir kısmı kasıtlı çıkarılıyor. Bu, rant uğruna yapılan bir terördür. Doğal alanlarımızı kasten yakanlar terör suçları kapsamında cezalandırılmalıdır” diye konuştu.

OSB’deki bazı yapıların yangın güvenliği açısından risk taşıdığını, denetimlerin yetersiz kaldığını ve yangın söndürme sistemlerinin bazı işletmelerde çalışmadığını ifade eden Genç, personelin yangın anında nasıl davranacağını bilmediğini, yerel yönetim, itfaiye, OSB yönetimi ve işletmeler arasında koordinasyon eksikliği yaşandığını söyledi.

Afet ve Risk Komisyonu’nun yangın konusunda daha aktif çalışması gerektiğini belirten Sedat Genç, yangınlara karşı 8 maddelik önlem paketini şu şekilde açıkladı: “1. OSB Yangın Risk Raporu hazırlanması,

2. Sanayi tesislerinde zorunlu yangın tatbikatı,

3. İşyeri denetimlerinde yangın güvenliği kriterlerinin artırılması,

4. Çorum OSB’ye özel itfaiye birimi kurulması,

5. Belediye itfaiyesinin araç, personel ve eğitim kapasitesinin artırılması,

6. Afet ve Risk Komisyonu bünyesinde “Yangın Önleme Alt Grubu” oluşturulması,

7. Mahalle ve köylerde yangın farkındalığı eğitimi verilmesi,

8. Elektrik altyapısı eskiyen bölgelerde yenileme çalışmalarının hızlandırılması.”

Sedat Genç, “Yangınlar sadece itfaiyenin değil, hepimizin meselesidir. Yangın söndürmek değil, önlemek yerel yönetimin asli görevidir. Çorum olarak acil durumlara hazır olmak, halkımızı bilinçlendirmek ve işletmelerimizi daha güvenli hale getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.