Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stilde milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Mert İlbars, birinci olarak altın madalya kazandı.

60 kiloda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü milli güreşçisi Mert İlbars, önceki gün elemeleri geçtikten sonra, yarı finalde karşılaştığı Alman rakibi Georgios Scarpello’yu 3-1 yenerek finale adını yazdırdı. Çorumlu güreşçi, dün Azerbaycanlı Nihad Guluzade ile Avrupa şampiyonluğu için karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakayı 2-1 kazanan Mert İlbars şampiyon olup ülkemize altın madalya kazandırdı.