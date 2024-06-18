Alınan bilgiye göre İğdeli Köyü Kızılkıt Mahallesi'nde çıkan yangında çok sayıda saman balyası küle döndü.

Yangın köy sakinlerinin çabası sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın dün akşam saat 18.00 sıralarında 3 köylüye ait köy içindeki alanda meydana geldi. Aşırı sıcaktan çıktığı tahmin edilen yangın ilk önce bir bölüm de çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın diğer 2 saman balyesine daha sıçradı.

Köylülere haber verilmesi üzerine yangın bölgesine ulaşan köylüler şu ve yangın bölgesini traktör yardımıyla kontrol altına almaya çalıştılar. Çok sayıda vatandaşın müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın yerine Çorum ve İskilip'ten gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı.

Editör: Haber Merkezi