Çorum merkeze bağlı Eşençay Köyü’nden emekli öğretmen Aslan Kılıç'ın kardeşi Hüseyin Kılıç defnedildi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız'ın dayısı, emekli öğretmen Aslan Kılıç'ın kardeşi, Nesrin Kılıç'ın eşi, Bircan Karatepe ve Ercan Kılıç'ın babaları, Ergin Karatepe'nin kayınpederi olan emekli öğretmen Hüseyin Kılıç geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Akşemşeddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı’nda ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi