Bakırcı esnafından merhum Mustafa Sadeçolak'ın eşi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Elvan Sadeçolak, Çorum Belediyesi ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sadeçolak, Çorum Belediyesi çalışanlarından Ahmet Sadeçolak’ın anneleri Fatma Sadeçolak hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Akşemsettin (Meydan) Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal başta olmak üzere çok sayıda vatandaş da katıldı.

CORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.