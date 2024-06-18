Bakırcı esnafından merhum Mustafa Sadeçolak'ın eşi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Elvan Sadeçolak, Çorum Belediyesi ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sadeçolak, Çorum Belediyesi çalışanlarından Ahmet Sadeçolak’ın anneleri Fatma Sadeçolak hayatını kaybetti.

Whatsapp Image 2024 06 18 At 15.51.46Merhumenin cenazesi Akşemsettin (Meydan) Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından toprağa verildi. 
Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal başta olmak üzere çok sayıda vatandaş da katıldı. 

Whatsapp Image 2024 06 18 At 15.51.45CORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. 

Emekli öğretmen Hüseyin Kılıç hayatını kaybetti Emekli öğretmen Hüseyin Kılıç hayatını kaybetti

Editör: Haber Merkezi