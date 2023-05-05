Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Çorum FK, Menemen FK ile ilk kez bu sezon aynı grupta yer aldı. İki takım, 17.haftada Çorum’da karşılaşırken, 4 Aralık’ta, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı Çorum temsilcisi 2-1 kazandı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 16.dakikada Suat Kaya ve 86.dakikada Sinan Kurumuş atarken, İzmir temsilcisinin tek golü 21.dakikada Atalay Gürel’den geldi.

Menemen FK’nın ev sahipliğinde oynanacak maç iki takım arasındaki ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

(Hüseyin AŞKIN)