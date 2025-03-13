Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarılması teklifinin görüşüldüğünü hatırlatan Ali Doğan, “Memur-Sen olarak daha önce 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, henüz emeklilere dahi ödeme yapılmazken kamu görevlileri için 'Dini Bayram İkramiyesi Verilsin' teklifini ilk defa biz sunduk ve gündeme getirdik” dedi.

Ali Doğan, memurlara bayram ikramiyesi verilmesi konusunda Kamu İşveren Heyetinin tutumunu da eleştirdi. Doğan, “Kamu İşveren Heyetinin olumsuz yaklaşımı ve maliyetleri gerekçe göstermesi yüzünden memurlarımız bu haktan mahrum kaldı. Yaklaşık dokuz ay sonra ise emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesine ilişkin kanun çıktı” şeklinde konuştu.

Bayram ikramiyesinin ilk defa verildiği 2018 yılında önemli bir değer taşıdığına dikkat çeken Ali Doğan, bugün 4 bin TL’ye yükseltilen bu tutarın artık bayramın gereklerini karşılamaktan uzak kaldığını ifade etti.

Ramazan ayının bereket ve paylaşma ruhuna vurgu yapan Doğan, şöyle konuştu: “Bugün bayram ikramiyesi hakkından yararlanamayan tek kesim kamu çalışanlarıdır. Kamu görevlileri de bu imkândan yararlanmalı, bayram ikramiyesi herkes için adil ve yeterli bir düzeye çıkarılmalıdır. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde talebimiz; Ramazan ve Kurban Bayramlarında kamu görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının iki katı tutarında ikramiye verilmesidir”

Ali Doğan, TBMM’ye çağrıda bulunarak, “Meclisimizden beklentimiz ayrımı ortadan kaldırması, bu adaletsizliği görmesi ve bayram ikramiyesini memurlara da vermesidir” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ