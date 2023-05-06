Çorumlularla buluşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada; Memleket Partisi’nin 2. ve 3. sıra milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakır’ın Millet İttifakı’na katıldığını duyurdu.

Seçimin ilk turda bitirilmesi için birlikte olmaya ihtiyaç olduğunu belirten Özgür Özel, “İlk turda bitirmek için fedakarlık yapılmasına, daha kalabalık olmamıza ihtiyaç var, ayrılığa gayrılağa değil omuz omuza vermemize ihtiyaç var. Bu çağrımızı iki vatan evladı duymuş Memleket Partisi’nin 2. ve 3. sıra milletvekili adayları Soner Demir ve Olgun Çakır aramızda bize katılıyorlar. Buyursunlar gelsinler” dedi.

Soner Demir ve Olgun Çakır’ın milletvekili adaylığından istifa edip, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilebilmesi ve parlamentodaki çoğunluğun elde edilmesi adına Millet İttifakına destek vermesi Özgür Özel’in mitingine katılanlar tarafından alkışlarla desteklendi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, yaptığı açıklamada; Memleket Partisi’nden istifa eden Milletvekili Adayları Soner Demir ve Olgun Çakır’ın İYİ Parti’ye üye olduklarını açıkladı. (Haber Merkezi)