Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’un tanınmış simalarından iş insanı Cengiz Atlas da parkın sulanmamasına tepki gösterdi. Aynı zamanda semt sakini olan Cengiz Atlas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Park Bahçeler Müdürü’ne “Bu park bir damla suyu hak etmiyor mu?” diye serzenişte bulundu.

BU KADAR ZOR MU?

Çorum’da bulunan park ve bahçelerin büyük bölümünün sulanması Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Kültür Merkezi’nde (Sülüklü Çeşmesi) bulunan su deposundan alınan suyla yapıldığına dikkat çeken iş insanı Cengiz Atlas, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: “Çorum Belediye Başkanı ve Park Bahçeler Müdürü 24 saat suyunu aldığınız bu park bir damla suyu hak etmiyor mu? Bu parkta bulunan çimleri ve ağaçları da sulamak aklınızdan geçmiyor mu? Yazıktır, günahtır”