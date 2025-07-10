İskilip MHP İlçe Başkanı emekli Polis memuru Melek- Mehmet Aktaş çiftinin oğlu Kürşat Hüseyin Aktaş ile Sema-Nurettin Üstündağ’ın kızları Tuğçe Üstündağ mutluluğa ilk adımlarını Ankara Sincan’da adım attı.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı başta olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi düğünde hazır bulundu.

Düğün töreninde Mehmet Aktaş’ın İskilip İmam Hatipten 20 kişilik sınıf arkadaşı ve öğretmenleri de yalnız bırakmadı.

İskilip İmam Hatip Lisesi Fen- Fizik Öğretmeni olarak yıllarca görev yapan İsmet Bülbül de salonda eski öğrencileri ile hem anılarını tazeledi hem de anı fotoğrafı çekindi.

Muhabir: Haber Merkezi