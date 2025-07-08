İskilip Belediyesi desteği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye İzcilik Federasyonu üyesi Alfa Gençlik ve Spor Kulübü’nün programı kapsamında İskilip Yalak Yaylası’nda düzenlenen Kardeş Kulüpler İzci Kampı büyük bir başarı ile tamamlandı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin verildiği kampın kapanış programına İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Alfa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Köşker başta olmak üzere daire müdürleri ve protokol üyeleri de katıldı.

Bir hafta süren kampta Yalak Yaylası uluslararası 500 izciyi ağırlayarak doğaseverlerin gönlünü de fethetti. TRT Sanatçısı Kaya Kuzucu’nun müzik dinletisi eşliğinde yapılan kapanışında izciler doğayı koruyacaklarına dair yemin etti.

Orman İşletme’ye ait itfaiye aracının eşliğinde, izci ateşini Kaymakam Polat ve Başkan Çizikci birlikte yaktı. Program sonunda Dernek Başkanı Köşker, bu anlamlı anıyı ölümsüzleştirecek birer flama ve izci armasını Polat ve Çizikci’ye takdim etti.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci: “Doğa turizmine kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiğimiz Yalak Yaylamız, bu güzel organizasyonla bir kez daha ne kadar kıymetli bir değer olduğunu göstermiş oldu” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi