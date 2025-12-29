Öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini ölçmeyi amaçlayan, dünya genelinde büyük ilgi gören Uluslararası FERMAT Matematik Olimpiyatları Türkiye elemelerinde İskilip Misakımilli İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Eymen Öğen, üstün performans sergileyerek gümüş madalya ve başarı belgesi almaya hak kazandı.

Ulusal düzeyde elde ettiği bu önemli dereceyle Eymen Öğen, Vietnam’da yapılacak FERMAT Matematik Olimpiyatları final yarışmalarında ülkemizi temsil etmek üzere davet edilerek okulunun ve ilimizin gururu oldu.

Eymen Öğen’in genç yaşına rağmen gösterdiği bu başarı, öğrencilerin akademik alandaki potansiyelini ve nitelikli eğitim çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Vietnam merkezli Fermat Eğitim Organizasyonu’nca her yıl düzenlenen ve 1. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılımına açık olan Matematik Olimpiyatları (FMO), farklı ülkelerden binlerce öğrencinin katılımıyla yapılan prestijli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda finallerde yarışacak olan Eymen Öğen, matematik alanındaki bilgi birikimi, dikkat ve yorumlama becerileriyle ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Bu anlamlı başarıda emeği geçen İskilip Misakımilli İlkokulu yönetimini, öğretmenlerimizi ve Eymen Öğen’in ailesini tebrik ediyor; öğrencimizin yetişmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. İlimize ve eğitim camiamıza büyük bir gurur yaşatan öğrencimiz Eymen Öğen’e Vietnam’da yapılacak finallerde üstün başarılar diliyoruz” görüşüne yer verildi.

