İlçenin doğa, gastronomi ve kültürel mirasının yerel yönetimlerin vizyoner yaklaşımıyla stratejik bir kalkınma planına dönüştürüleceği üzerinde duruldu.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen “İskilip Doğa Turizm Alanlarının ve Gastronominin Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı Danışmanlığı Projesi” kapsamında ilçenin doğa temelli kalkınma potansiyelini bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle ele alındı.

Bu kapsamda İskilip Tarihi Redif Kışlası’nda “İskilip Doğa, Turizm ve Gastronomi Stratejisi ve Eylem Planı Ortak Akıl Çalıştayı” geniş katılımla gerçekleştirildi.

Tarih boyunca bir çok alanda merkez olan İskilip’in artık doğası, kültürü, zanaatları ve eşsiz mutfağıyla yerel kalkınmada örnek bir model olma hedefi yolunda ilerliyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi öncülüğünde yürütülen projede; İskilip’in tüm yönleriyle bir turizm destinasyonuna dönüşmesi amaçlanıyor.

Çalıştaya İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, OKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve OKA Uzmanı Dursun Demir evsahipliği yaptı. Ayrıca alanında uzman birçok isim de sürece katkı sundu. Kültür Rotaları Uzmanı Ali Öztüfekci, Gastronomi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Yemek Kültürü Uzmanı Filiz Hösükoğlu, Müze Bilimci Mine Küçük, Dijital Müze Uzmanı Gençay Akbaydar, Bilişim Uzmanı Mustafa Onur Yurdal, Turizm Destinasyon Uzmanı Turgay Yeni Dünya, Yerel Kalkınma Medya Danışmanı Hilal Dağ-Yerel esnaf, kadın üreticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kanaat önderleri de çalıştaya aktif katılım sağladı.

“GİZLİ KALMIŞ BİR HAZİNE”

Gastronomi Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, İskilip’in eşsiz potansiyeline vurgu yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Burası bir cennet, gizli kalmış bir hazine. Tüm bu değerlerin ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği yeri alması için çalışacağız. Gördüğüm misafirperverlik, ikramlar ve güler yüz gerçekten etkileyiciydi.”

“İSKİLİP’E HİZMETTEN

GURUR DUYUYORUM”

İskilip Kaymakamı Polat, ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İskilip; tarihiyle, kültürüyle ve eşsiz doğasıyla nadide bir yer. Bu kıymetli ilçeye hizmet etmekten onur duyuyorum. Projenin oluşmasında emeği geçen tüm ekibime teşekkür ediyorum. Turizmden doğaya, gastronomiden kültüre kadar tüm değerleri görünür kılmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz; İskilip’i sadece bugünün değil, yarının da parlayan yıldızı haline getirmektir.” dedi.

ÇİZİKÇİ: “GEÇMİŞİMİZİ

YARINLARA TAŞIYORUZ”

İskilip Belediye Başkanı Çizikçi ise konuşmasında ilçenin manevi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek şöyle dedi: “İskilip’in doğasını, yaşanmışlıklarını ve kültürünü geleceğe taşıyacak bir yapı kurmak için yoğun emek veriyoruz. Bu yolda bizlere gönülden destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. İskilip’in sessiz ama makul bir çoğunluğu var; onlar yapılanları kalpten takip ediyor. Biz, Kaymakamımızla birlikte ilçenin kıymetlerini daha da değerlendirerek geleceğe taşımaya çalışıyoruz.50 yıl önce yaşanan güzelliklerin, bugün evlatlarımızca bir kısmı yaşanıyor. Ama biz istiyoruz ki, yarının çocukları daha fazlasını yaşasın. Bunun için çalışıyoruz”

Muhabir: Haber Merkezi