Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınava dayalı Eğitim Kurumu Müdürleri atama kararnamesi kapsamında, İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne Abdullah Ök atandı.

Yeni görevine resmen başlayan Abdullah Ök, daha önce İskilip Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

İskilip Metin Alkan Halk Eğitimi Merkezi'nin önceki Müdürü Ahmet Faruk İmal, bir süre önce emekliye ayrılmıştı. Boşalan makama yapılan yeni atamayla birlikte, halk eğitimi faaliyetlerinin daha etkin ve yaygın yürütülmesi hedefleniyor.

Muhabir: SELDA FINDIK