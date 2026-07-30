Gerçeğe en yakın senaryolar üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar; medikal kurtarma, olay yeri yönetimi, hasta tahliyesi, ekip koordinasyonu ve zorlu arazi koşullarında müdahale konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim alıyor. Programla, afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin bilgi, beceri ve koordinasyon düzeylerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitim programını İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Jandarma Üsteğmen Eftal Kaplan, Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Anılcan Tahsin Karahan ile Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Heyet, eğitmenler ve UMKE personeliyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette yapılan değerlendirmelerde, UMKE’nin afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde kritik bir rol üstlendiği vurgulandı. Gerçekçi senaryolarla desteklenen eğitimlerin ekiplerin mesleki yeterliliklerini artırdığı, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirdiği ve olası afetlere hazırlık seviyesine önemli katkı sağladığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlara en hızlı ve en etkin sağlık hizmetinin sunulabilmesi için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nün, UMKE ekiplerinin her koşulda etkin ve profesyonel müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ