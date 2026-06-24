Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve üreticinin gelir düzeyini artırmak amacıyla 2026 yılında İskilip’e bağlı Şeyhköy köyünde uygulanacak Organik Çilek Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üreticilerimizle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından proje kapsamında yürütülecek faaliyetler, organik çilek yetiştiriciliğinin teknik esasları, sertifikasyon süreçleri, bakım ve yetiştirme uygulamaları, bitki besleme, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri ile proje süresince sağlanacak teknik destekler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ayrıca üreticilerin görüş ve talepleri alınarak projenin uygulanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Organik tarımın çevreye duyarlı üretim modeli olması, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlaması ve yüksek katma değerli ürün üretimine imkan sunması nedeniyle bölge tarımı açısından önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Şeyhköy köyünde hayata geçirilmesi planlanan Organik Çilek Yetiştiriciliği Projesi ile üreticinin alternatif gelir kaynaklarına erişiminin artırılması, organik üretim bilincinin yaygınlaştırılması ve ilçede organik meyve üretiminin geliştirilmesi hedeflendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “İl Müdürlüğümüz, üreticilerimizin bilgi ve teknolojiye erişimini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürerek, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla sahadaki faaliyetlerine devam edecektir. Verimli üretim, sağlıklı gelecek ve sürdürülebilir tarım için üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi