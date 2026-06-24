AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip’te yapımı devam eden yatırımları protokol üyelerinin katılımıyla yerinde incelendi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Spor Kompleksleri Temel Atma töreni için ilçeye gelen Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık’la birlikte yatırım incelemesinde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci’nin de katıldığı incelemede ilk olarak İskilip Ulu Camii’nde devam eden restorasyon çalışmaları yerinde değerlendirildi. Ardından Tarihi Hamam Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile gün yüzüne çıkarılan tarihi arastalar ziyaret edilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Kapalı Spor Kompleksi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu alanında da incelemelerde bulunan heyet Meydan Çayı 1. Etap Islah Projesi ile Güneş Enerji Santrali’ni de ziyaret etti.

Taşkın Koruma ve Taş Tahkimat alanlarını da inceleyen heyet son olarak yol çalışmalarını yerinde gördü. Milletvekili Kaya: “Çorum-İskilip Karayolu üzerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durumu değerlendirdik. Bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıyan bu güzergahta yolumuzu etaplar halinde iyileştirmeye devam ediyoruz. Altyapı güçlendirme, zemin iyileştirme, genişletme ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz.2026 yılı içerisinde yolumuzu tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte İskilip ve Çorum arasındaki ulaşımın daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı hale gelmesini sağlamış olacağız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi