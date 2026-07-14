İskilip ile Tosya bağlantısını daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında teknik ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alındı. Güzergâhta yapılması planlanan çalışmalar yerinde incelenerek proje sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Karayolları Samsun Bölge Müdürü Serdar Ateş, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürü Alparslan Eşlik, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İskilip Kilkuyu Yaylacık ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği temsilcilerinin katıldığı incelemede, teknik ekipler tarafından bilgi paylaşıldı.

İskilip tarafından başlayarak 20 kilometrelik yolun yapımı için çalışma başlatılacağını söyleyen Milletvekili Oğuzhan Kaya, projenin hazır olduğunu belirterek, “Projede Çorum-Kastamonu kara yolunun içerisinde 32 kilometrelik yolumuz var. Yoldan geçen araç sayısını ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yeni teknolojik imkânlarla başka çözüm yolları, yolun maddi olarak yapılabilmesi için çalışma başlatıyoruz. Amacımız bu yolu kullananların güvenilir olarak İskilip'e ulaşması. Çalışmalar bittiğinde 20 kilometrelik yolun ihalesi ve ödeneği ile ilgili de çalışmalara başlayacağız” dedi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı