Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci başkanlığındaki ilçe heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında İskilip’in vizyon projelerini masaya yatırdı.

İskilip’in ekonomik kalkınmasını hızlandırmak, üretim gücünü artırmak ve ilçedeki istihdam imkanlarını genişletmek amacıyla Ankara’da üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretlere Çorum Milletvekili Kaya, İskilip Belediye Başkanı Çizikci ile birlikte AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Belediye Meclis Üyesi Sami Topçu ve geçmiş dönem Belediye Meclis Üyesi Ahmet Göktaş katıldı.

Milletvekili Kaya ve İskilip heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Zekeriya Coştu ve Oruç Baba İnan’ı makamında ziyaret etti. İlçenin sosyo-ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak yatırımların ele alındığı görüşmede, İskilip’in çehresini değiştirecek projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

OSB ALTYAPI İHALE SÜRECİ

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Toplantının ana gündem maddesini, İskilip’e kazandırılacak olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) oluşturdu. Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve beraberindeki heyet, İskilip OSB’nin altyapı ihale süreci ve sahadaki çalışmaların son durumu hakkında bakan yardımcılığı düzeyinde istişarelerde bulunarak, sürecin hızlandırılması yönündeki talepleri iletti.

YENİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ

Görüşmede ayrıca ilçenin sanayi altyapısına sınıf atlatacak, yerel esnaf ve üreticilere modern ve çağdaş çalışma imkanları sunacak olan "Yeni Küçük Sanayi Sitesi Projesi" detaylıca ele alındı. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte İskilip’in yatırım potansiyelinin artırılması, yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve özellikle genç nüfus için yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

"YATIRIM VE İSTİHDAM ODAKLI

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Ziyaretin ardından Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’nın yaptığı açıklamada, "İlçemizin üretim gücünü artırmak, esnafımıza daha modern çalışma alanları sağlamak ve yeni iş sahaları açmak için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle İskilip’i çok daha güçlü bir üretim merkezi haline getireceğiz. Hemşehrilerimiz için üretim, yatırım ve istihdam odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve projelerin koordineli bir şekilde yürütülmesi kararlılığıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi