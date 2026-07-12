İskilip Halk Et önünde gerçekleştirilen kermeste, Mustafa Baran Karakiraz’ın tedavi sürecine katkı sağlanması amaçlandı. Kermese ilçe protokolü ve vatandaşlar da destek verdi.

İskilip Kaymakam Vekili ve Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ile İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de kermesi ziyaret ederek kampanyaya destek oldu.

Katılımcılar, Mustafa Baran Karakiraz ve ailesi için yürütülen dayanışma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

İlçe halkının katkılarıyla yapılan kermesin, Mustafa Baran’ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi