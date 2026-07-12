Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolu üzerindeki Ulaş Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 66 LB 410 plakalı TIR, sürücüsünün şerit değiştirdiği sırada kontrolden çıkarak yola devrildi. Bu sırada Erol Bulguroğlu yönetimindeki 06 ERL 61 plakalı otomobilin sürücüsü, TIR’ın altında kalmamak için direksiyonu kırdı. Dorseden savrulan metal malzemeler otomobilde maddi hasara yol açtı. Araçta bulunan karı-koca kazayı yara almadan atlatırken, TIR sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün eşi Kezban Bulguroğlu, TIR’ın viraja hızlı girdiğini söyledi. Bulguroğlu, "Dorsenin devrildiğini fark edince eşime, ‘Kaç, devriliyor’ dedim. Kaçmasaydık bütün bu malzemeler üzerimize yıkılacaktı. Bu kadar kurtarabildik. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kaza nedeniyle kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgede devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle daralan yolda trafik yoğunluğu daha da arttı. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü olarak sağlarken, tır ve otomobilin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı