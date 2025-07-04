İskilip’in doğa, gastronomi ve kültürel mirasının yerel yönetimlerin vizyoner yaklaşımıyla stratejik bir kalkınma planına dönüştürüleceği belirtildi.

İskilip Kaymakamlığı ve İskilip Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen “İskilip Doğa Turizm Alanlarının ve Gastronominin Geliştirilmesi Stratejisi ve Eylem Planı Danışmanlığı Projesi” kapsamında ilçenin doğa temelli kalkınma potansiyelini bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle ele alınacak.

Bu kapsamda bugün İskilip Tarihi Redif Kışlası’nda gerçekleşecek Ortak Akıl Çalıştayı ile bölgeye dair vizyoner planlamaların ilk adımları atılacak.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’nin konuşması ile başlayacak toplantıda doğa turizmi, gastronomi, bilişim, kültürel miras ve kalkınma alanlarında Kültür Rotaları Uzmanı Ali Öztüfekçi, Gastronomi Uzmanları Prof. Dr. Oğuz Yeral ve Filiz Hösükoğlu, Müze Bilimci Mine Küçük, Bilişim Uzmanı Mustafa Onur Yurda, Yerel Kalkınma Danışmanı Hilal Dağ, yerel zanaatkârlar, sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderleri yer alacak.

Ortak Akıl Çalıştayı'nda doğa turizmi, gastronomi, kültürel miraslar ve yerel kalkınma alanlarında uzman isimlerin sunumlarıyla ilçenin geleceğinin birlikte şekillendirileceği belirtildi.

Proje kapsamında ilçenin Bin 187 kilometrekarelik alanında doğa ve gastronomi envanteri çıkarılacak. Ayrıca en az 3 kamp ve karavan alanı, 2 doğa yürüyüş rotası, kültürel miras, coğrafi işaretli ürünler, yerel sanatlar ve zanaatkârlık değerleri tespit edilerek sürdürülebilir turizm altyapısı oluşturulacak.

Projeyle birlikte ilçenin doğal ve kültürel değerlerinin yerel kalkınmanın temel bileşeni haline getirilmesi hedefleniyor. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan strateji, hem turizmi canlandıracak hem de bölge halkına yeni ekonomik fırsatlar sunacak.

Muhabir: Haber Merkezi