İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci EÜAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Nurettin Kulalı ile iş insanları Salih Şerbetci ve Hasan Yudu’dan oluşan İskilip heyeti Ankara’da üst düzey hemşehrileri ziyaret etti.

Bu kapsamda İskilip heyeti, Ankara’da Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, HSK Üyesi Hakan Yüksel ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’yu ziyaret etti.

Görüşmelerde başta İskilip Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok konuda şehrin geleceği için verimli istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı Gökcan, Yüksel ve Coştu heyete teşekkür etti. Görüşmelerde memleket hasreti giderilirken, şehrin gelişimine yönelik fikir alışverişinde de bulunuldu.

Ziyaretlerle ilgili paylaşımda bulunan İskilip Belediye Başkanı Çizikci, “Bakan Yardımcımız Zekeriya Coştu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, İskilip OSB sürecinin ne kadar sağlam ilerlediğini ve devletimizin bu projeye ne denli sahip çıktığını bizzat görme fırsatımız oldu. Bu ziyaretler, şahsi değil; memleket meselesidir. Ankara’da gördüğümüz ilgi ve destek, bize büyük bir moral oldu. Her biriyle yaptığımız görüşmeler, İskilip’in geleceği için umut verici adımlar oldu. Her biriyle yaptığımız samimi ve verimli görüşmelerin yansımalarını önümüzdeki dönemde hemşehrilerimizle paylaşmaya sabırsızlanıyoruz. Şehrimizin kalkınması için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi