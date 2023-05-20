Polonya, Portekiz ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler, proje ortağı Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi tarafından ağırlandı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, misafirleri Çorum Belediyesi’nin halk oyunları ekibi ile karşıladı. Halk oyunları ekibine proje ortağı ülkelerin öğretmen ve öğrencileri de katıldı. Tüm farklılıkların yok olduğu dil, din, kültür farkı gözetilmeden insan olmanın güzelliği paydasında buluşan grup iyiye ve güzele dair umudu artırdı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Türk ve dünya müziğinden seçme eserler ve tiyatro sunumu ile başlayan program, okul turu ile devam etti. Ardından tüm gruplar ülkelerini, şehirlerini ve okullarını tanıtan sunumlar yaptı.

Projenin katılımcıları, Çorum'daki Atık Bertaraf Merkezlerini ziyaret ederek çevre mühendisinin rehberliği ve bilgilendirmesi eşliğinde farklı atık yönetimi stratejilerini öğrendiler. Ziyaretleri boyunca katılımcılar; atık yönetimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konuları hakkında bilgi edindiler. Edinilen bilgileri uygulamak ve farkındalığı hayata geçirmek amacıyla Çorum Barajı’nda öğretmen, öğrenci, aile ve yerel halkın da dâhil olduğu çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Erasmus projesi kapsamında grup, Kapadokya'yı da ziyaret etti.

Katılımcılar, Türkiye ve Çorum’un zengin tarihî, kültürel değerlerini ve lezzetli mutfağını keşfetmenin mutluluğu ile ülkelerine döndüler. (Haber Merkezi)