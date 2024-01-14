Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, ikinci yarının ilk hafta maçında konuk ettiği Tuzlaspor’u, nefesleri kesen mücadele sonunda 2-1 yenerek ikinci yarıya da galibiyetle başladı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, Teknik Direktör Serkan Özbalta, ilk yarının son haftasında, Boluspor’u 2-0 yendikleri maçtaki on biri sahaya sürdü.

Maça iyi başlayan taraf Ahlatcı Çorum FK olurken, ileri alan baskısı ile rakip savunmayı bunaltan Çorum temsilcisi, ani gelişen Tuzlaspor ataklarında kalesinde tehlikeler yaşadı.

İlk yarının son dakikalarında, Nalepa’nın uzaktan şutları ile önemli fırsatlar yakalayan Ahlatcı Çorum FK, kaleci Emre’yi geçemedi. Kırmızı-siyahlı ekibin, 43.dakikada Nalepa ile bir topu direkten dışarı çıktı.

İki takım da gol bulamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı adeta nefesleri kesti. Devreye iyi başlayan Tuzlaspor olurken, İstanbul temsilcisinin 52’de Mahamadou Ba ile topu direkten döndü. Devam eden Tuzlaspor ataklarında, kalesinde devleşen Hasan Hüseyin geçit vermedi.

72.dakikada, kazanılan serbest vuruşta Nalepa topu ağlara göndererek Çorum FK’ya 1-0 öne geçirirken, son bölümlerde Tuzlaspor’un baskısı vardı.

89’da bir topu direkten dönen Togui, 90+2’de golü atarak skora denge getirdi. 6 dakikalık uzatma süresi biterken, 90+7’de, Geraldo fırsatçılığını konuşturarak topu ağlara gönderince Çorum temsilcisi bir kez daha öne geçti.

90+8’de Tuzlaspor’un Ahmethan’la bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edilince, sahadan 2-1 galip ayrılan Ahlatcı Çorum FK puanını 30’a çıkarttı. Düşme hattındaki Tuzlaspor ise 16 puanda kaldı.

DAKİKA 9: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Kerem ortaladı, savunmadan arkaya seken top Ahmat Sağat’ın olduğu bölgeye geldi, Ahmet’ten önce son anda Samet araya girerek kafayla topu kornere attı.

DAKİKA 10: Ahlatcı Çorum FK yine etkili geldi. Ozan’ın yayın gerisinden şutunda savunmaya da çarpan topu kaleci emre parmaklarının ucuyla çeldi, korner.

DAKİKA 26: Tuzlaspor atağında, Bangoura yayın sağındaki boşluktan sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 27: Ahlatcı Çorum FK ceza sahasındaki pozisyonda, savunmasına yardıma gelen Ozan’ın kafayla geri pasında araya giren sağdan ortaladı, Ahmathan penaltı noktasının solunda kontrol ettiği topu tam kaleye vuracakken Ferhat araya girdi.

DAKİKA 30: GOL İPTAL! Ahlatcı Çorum FK, soldan serbest vuruş kazandı. Paslaşılarak kullanılan atışta, Nalepa ortaladı, Ahmet Sağat’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından orta hakem Gürcan Hasova oyunun endirekt vuruşla oyunun başlamasını istedi.

DAKİKA 41: DİREKTEN DIŞARI: Ahlatcı Çorum FK atağında, Nalepa ceza yayının 2 metre kadar gerisinden çok sert vurdu, kaleciyi de geçen top üst direğe çarpıp auta gitti.

DAKİKA 44: Nalepa yine yayın gerisinden sert vurdu, kaleci Emre’nin güçlükle çıkarttığı topu savunma uzaklaştırmak isterken Ozan kendisine çarpan topu kaptı, altı pasın sağ köşesinde, karşı karşıya pozisyonda kaleci Emre’yi geçemedi.

DAKİKA 45: Tuzlaspor atağında, ceza yayının sağındaki boşluktan Muhamadou Ba’nın ortasında, penaltı noktasında Ahmethan uygun durumda ayak içiyle dokundu, cılız vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 52: DİREKTE PATLADI: Tuzlaspor atağında, Mahamadou Ba yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’in parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direkten dönüp altı pasın köşesindeki Ahmethan’ın önünde kaldı, Ahmethan karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Hasan Hüseyin yine gole izin vermedi.

DAKİKA 58: Ahmethan kendi topuyla yayın solundan içeri girdi, sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 59: Tuzlaspor’un kazandığı serbest vuruşta, Samet ceza sahasına ortaladı, penaltı noktası civarında Ahmethan kafayı vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’de kaldı.

DAKİKA 63: Tuzlaspor etkili geldi. Bangoura kendi topuyla Çorum FK kalesine hareketlendi, ceza yayının gerisinde, karşı karşıya pozisyonda topu ayağından fazla açınca, kalesini terk eden Hasan Hüseyin golü önledi.

DAKİKA 72: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Nalepa’ya ceza yayının 3 metre kadar gerisinden yapılan faul üzerine kazanılan serbest vuruşu kullanan Nalepa, sağ ayağıyla harika vurdu, top kaleci Emre’nin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 89: DİREKTEN DÖNDÜ: Ahlatcı Çorum FK savunmadan çıkarken Ologo’nun kaptırdığı topla yayın solundan içeri giren Togui, yerden vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 90+2: GOL! Beraberlik golü geldi. Sağdan eski bir Çorum FK’lı olan Mehmet Zahit ortaladı, Ahmethan ceza sahasında göğsüyle kontrol ettiği topu Tugui’ye çıkarttı, Fildişili golcü yayın sağından, yerden vurdu: 1-1.

DAKİKA 90+7: GOL! Çorum FK bir kez daha öne geçti. Nalepa’nın Tuzlaspor ceza yayına doğru gönderdiği uzun topa Thomas kafayı vurdu, yükseklik kazanan topu Selim kafayla kalecisi Emre’ye kazandırmak isterken, altı pasta araya giren Geraldo ayak koydu: 2-1.

DAKİKA 90+8: GOL İPTAL! Bu kez Tuzlaspor golü buldu. Ceza sahasına gönderilen topa Thomas’la yükselen Selim kafayı vurdu, Ahmethan altı pasta ayak koyup topu ağlara gönderdi. Orta hakem Gürcan Hasova, Selim’in hava topu mücadelesinde Thomas’a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. VAR incelemesinin ardından pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Gürcan Hasova, kararını değiştirmedi, faul ve gol iptal.