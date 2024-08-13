Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, 17 Ağustos 2023 tarihinde Çorum’a gelerek göreve başlamıştı. Yani, Çorum Valiliği görevinde bu hafta sonu 1. yılını dolduruyor.

Vali Dağlı, bu vesileyle “huzur” konusundaki aylık bilgilendirme toplantısını dün geniş kapsamlı olarak gerçekleştirdi.

Uygulama Oteli’ndeki kahvaltılı basın toplantısında, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya da hazır bulundu.

Yine, Çorum’un yeni Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, mekân sahibi konumuyla toplantıya katıldı.

Toplantı ve çay sohbetinin ardından tesisin önünde toplu fotoğraf çektirilirken, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar ile Umut Radyo Sahibi Uğur Çınar, Vali Dağlı ile birlikte objektife özel olarak poz verdiler.