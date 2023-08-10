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Önceki akşam düzenlenen veda yemeğine Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Müftü Muharrem Biçer, Sağlık İl Müdürü Dr. Ömer Sobacı ile kurum müdürleri katıldı.

Gülser yemekte görev süresi boyunca Çorum’da güzel ve kalıcı dostluklar edindiğini ve güzel hatıralarla ayrılacağını ifade ederken Vali Çiftçi de şehrin huzur ve güveni için canla başla çaba gösteren Mehmet Gülser’e ilimizde yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki meslek hayatında başarılar diledi.

Veda yemeği Mehmet Gülser’e hediye verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekinilmesi ile son buldu.