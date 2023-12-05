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45 yıllık memuriyet hayatının 40 yılını Çorum Valiliği’nin çeşitli birimlerinde şef ve son 30 yılını da İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak sürdürerek 2020 yılında emekli olduğunu belirten Çelik, uzun yıllar idarenin içerisinde olduğunu söyledi.

20-25 yıl önce köylerin elektrik, su, telefon, yol, kanalizasyon vb. sorunları konuşulurken, AK Parti iktidarlarının görevleri süresince tüm bu sıkıntıları çözdüğünü kaydeden Çelik, bugün Türkiye yüzyılında tüm gelişmiş ülkelerle yarışarak her alanda ileri teknoloji, yapay zekâ, uzay çalışmaları gibi modern dünya ile birlikte zirveye çok yaklaşan bir ülke olduğunu bildirdi.

Görevi gereği İl Genel Meclisi’nde tüm yatırımları yakından takip ettiğini ifade eden Mehmet Çelik, Çorum’un tüm köy ve ilçelerinin bugünkü ihtiyaçlarını da bildiğini belirterek, “Partimizin imkân tanıması ve seçilmem halinde tüm birikimlerini aşkla hizmete çevireceğim” dedi. Çelik, tüm Çorum halkının desteğini beklediğini söyledi.