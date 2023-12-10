Tahmini Okuma Süresi: dakika

Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Nazmi Avluca Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum’da yapıldı.

Yeni Atatürk Spor Salonu’nda, 26 ilden 310 güreşçinin katılımıyla 3 gün süren şampiyonada Çorumlu güreşçiler 1 altın, 2 gümüş olmak üzere 3 madalya kazandılar.

Şampiyonun son günü olan dün Çorumlu üç güreşçi final müsabakasına çıktı. Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Mehmet Çeker, finalde Kasımpaşalı rakibi Erhan Karakuş’u yenerek Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Çorum Belediyesspor Kulübü güreşçisi Samet Yaldıran, 82 kilonun finalinde Ankara TEİAŞ’tan Doğan Kaya’ya yenilerek Türkiye ikincisi olurken, 97 kiloda final müsabakasına çıkan Çorum Belediyesporlu Tansel Can Örtücü de ASKİ Spor Kulübü’nden Beytullah Kayışdağ’a yenilerek ikincilikte kalıp gümüş madalyanın sahibi oldu.