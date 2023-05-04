Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olan Mehmet Boyacıoğlu, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Çorum merkeze bağlı Tarhan Köyü’nden Ayten (Yalçın) Boyacıoğlu’nun eşi, Erkan, Gökhan ve Hakan Boyacıoğlu, Neslihan Aydın ve Aslıhan İpek’in babaları olan Mehmet Boyacıoğlu, emekli olduktan sonra bir süredir Aydın’ın Didim İlçesi’nde yaşamını sürdürüyordu.

Merhum Mehmet Boyacıoğlu’nun cenazesinin 05 Mayıs 2023 Cuma veya 06 Mayıs 2023 Cumartesi günü Didim’de toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

