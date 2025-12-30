Okullararası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği final karşılaşmasıyla tamamlandı. Şampiyonluk ipini Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu göğüsledi.

Yarı finalin iki galip takımı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluk maçında karşılaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk set çekişmeli geçti. Rakibine 25-21 üstünlük sağlayan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. İkinci sette, oyun disiplininden kopan 23 Nisan karşısında üstün bir mücadele sergiledi. Bu seti de 25-9 kazanan Mimar Sinan parkeden 2-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

Final karşılaşmasından önce Mecitözü YBO’yu 2-1 yenen Mimar Sinan Ortaokulu üçüncü olurken, Mecitözü temsilcisi turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.