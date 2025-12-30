Demir yaptığı açıklamada, “Yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle, hissedarı olmaktan mutluluk duyduğum Bodrum Futbol Kulübü’nde yürütmekte olduğum Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum.

Bodrumspor Sportif Faaliyetleri A.Ş’de de Ocak 2026 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda, yönetim kurulu başkanlığı için tekrar aday olmayacağımı bildirir, bu süreçte kulübü finansal açıdan dışarıya borçsuz, mali ve idari açıdan ibra edilmiş olarak devredeceğimi belirtmek isterim…” ifadelerini kullandı.